Французи витрачають на авто в 10 разів більше, ніж українці

Ми у Франції – країні, де дороги в рази кращі за наші, українські. Але за якість треба платити, та ще й не мало. Скільки коштує утримання автомобіля в Парижі – підрахував Олексій Кобзар.

Скільки коштує припаркуватися?

Високі податки ідуть на хороші дороги, але тісні. Аби припаркуватися, парижани сунуть одне одного бамперами. І навіть це сумнівне задоволення надто дороге – 2,50 євро за годину. Отож, продовжимо рахувати, у скільки стане мати власну автівку у Франції!

Отже, про все по порядку. Спершу машину треба купити. Іван і Діана виховують у Франції двох дітей. Щоб і на роботу, і дітей в садок та до лікаря встигнути відвезти, на сімейній нараді вирішили – купувати авто.

«Ми вже купували авто для мене та дружини, які були уживані. Але не дорогі, здається, по 7 тисяч кожна», – розповів Іван Лосєв, який живе у передмісті Парижа.

Уживані авто дуже розповсюджені не тільки у Франції, але й на території всієї Європи. Вони доступні, можна купити навіть за 1,5 тисячі євро. Утім, така автівка не буде екологічною.

Чим старша автівка, тим більше платити податків!

Середній вік машин у Франції – 8,5 років. Чим старша автівка, тим більше викидів вона спричиняє. Але французька влада твердо вирішила: забруднювачі довкілля мають платити податок і за це – 2 євро за кожен грам СО2 на кілометр.

У скільки обійдеться переоформити документи на авто?

«Під час покупки машини є переоформлення документів, яке коштує близько 120 євро стоїть, туди все входить», – зазначив Іван Лосєв.

Податку за володіння машиною з простих французьких водіїв – не беруть. А от підприємці за свої автівки мають платити!

Страховка!

Машину придбали, переоформили, податки сплатили – здавалося б, можна виїжджати та колесити теренами Франції. Аж ні, без страховки сідати за кермо – зась!

Мінімальна сума – 2000 євро на рік. Страхування автівки за «лакшері» тарифом обійдеться вдвічі більше – 4000 євро на рік.

Як часто проходити техогляд?

Окрім того, потрібно платити за техогляд. Молоді авто мають ставати на ТО раз на 2 роки. Як тільки машині виповниться 10 років – техогляд стане щорічним. А сам техогляд коштує близько 100 євро. Машину перевіряють за 124 параметрами, а всі поломки виправляють згідно з картою технічних робот. Якщо у вас зламалася одна парна деталь, то змінювати доведеться пару, а не лише одиницю. І якщо недоліки не усунути – виїжджати заборонено.

За користування однією автівкою треба заплатити майже 6000 євро на рік. І з кожним роком ця сума тільки росте. Отож, в середньому французька родина витрачає 12,5% від доходу на володіння транспортним засобом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали: Чому французи не купують собі автомобілі?

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