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ICTV / Ранок / Тиждень Масляної: де відсвяткувати у Києві? / 03.03.2019 09:17

Тиждень Масляної: де відсвяткувати у Києві?

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Готові зустрічати Масляну? З 4 по 10 березня по всій Україні починається гучне святкування, щоб розбудити весну. Традиційна страва – млинці. Готуйте їх досхочу, а як ні, то рушайте на святкування у компанію.

І хоч початок Масляної бере з 4 березня, проте традиція така, що найбільше гуляють 9-10. Цього року пощастило, адже припали найкращі дні – вихідні.

Отож, ми підготували для вас ТОП місць, де можна відсвяткувати Масляну 9 та 10 березня.

Запальна Масляна на ВДНГ

Масляна на ВДНГ

Де: Парк на проспекті Академіка Глушкова 1

Що: Традиційні розваги, конкурси, концерт за участі українських зірок та смачнючі млинці. Спалення опудала відбудеться 10 березня біля сцени.

Початок: 10:00

Скільки: Вхід вільний.

Масляна.Колодій

Дівчинка в національному костюмі

Де: Музей «Пирогово», вул. Академіка Тронька

Що: Старовинні конкурси, концертна програма і все у традиційному стилі, святкове меню та млинці.

Початок: 13:00

Скільки: дорослий квиток – 50 грн..

Пенсіонерам, студентам, школярам – 30 грн.,

Діти (7-10 років) – 15 грн.

Де: Парк Феофанія, вул. Академіка Лебедєва 32

Що: Розваги для малечі та дорослих, концертна програма під відкритим небом з виступами фольклорних колективів, народні атракціони, конкурси, перетягування канату, хоровод навколо багаття, бої на мішках, безкоштовні зони для дітей.

Початок: 13:00

Закінчення: 19:00

Скільки: дорослий квиток – 30 грн.

Студентам та школярам – 10 грн.

Де: Парк «Київська Русь», Обухівський район, Київська область, село Копачів

Що: катання на конях, стрільба з лука, середньовічні костюми, фотосесії, швидкісна гірка, канатний спуск, майстер-класи, ярмарок, історичні експозиції, страви приготовлені на відкритому вогні, можливість заночувати за умови попереднього бронювання.

Початок: 13:30

Скільки: повний білет для дорослого – 250 грн.

Пенсіонерам та студентам – 100 гривень.

Школярам – 50 грн.

Дошкільнятам – безкоштовно.

Алла Гичка

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Теги: Алла Гичка, Масляна
03.03.2019 09:17
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