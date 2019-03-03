Тиждень Масляної: де відсвяткувати у Києві?

Готові зустрічати Масляну? З 4 по 10 березня по всій Україні починається гучне святкування, щоб розбудити весну. Традиційна страва – млинці. Готуйте їх досхочу, а як ні, то рушайте на святкування у компанію.
І хоч початок Масляної бере з 4 березня, проте традиція така, що найбільше гуляють 9-10. Цього року пощастило, адже припали найкращі дні – вихідні.
Отож, ми підготували для вас ТОП місць, де можна відсвяткувати Масляну 9 та 10 березня.
Запальна Масляна на ВДНГ
Де: Парк на проспекті Академіка Глушкова 1
Що: Традиційні розваги, конкурси, концерт за участі українських зірок та смачнючі млинці. Спалення опудала відбудеться 10 березня біля сцени.
Початок: 10:00
Скільки: Вхід вільний.
Масляна.Колодій
Де: Музей «Пирогово», вул. Академіка Тронька
Що: Старовинні конкурси, концертна програма і все у традиційному стилі, святкове меню та млинці.
Початок: 13:00
Скільки: дорослий квиток – 50 грн..
Пенсіонерам, студентам, школярам – 30 грн.,
Діти (7-10 років) – 15 грн.
Де: Парк Феофанія, вул. Академіка Лебедєва 32
Що: Розваги для малечі та дорослих, концертна програма під відкритим небом з виступами фольклорних колективів, народні атракціони, конкурси, перетягування канату, хоровод навколо багаття, бої на мішках, безкоштовні зони для дітей.
Початок: 13:00
Закінчення: 19:00
Скільки: дорослий квиток – 30 грн.
Студентам та школярам – 10 грн.
Де: Парк «Київська Русь», Обухівський район, Київська область, село Копачів
Що: катання на конях, стрільба з лука, середньовічні костюми, фотосесії, швидкісна гірка, канатний спуск, майстер-класи, ярмарок, історичні експозиції, страви приготовлені на відкритому вогні, можливість заночувати за умови попереднього бронювання.
Початок: 13:30
Скільки: повний білет для дорослого – 250 грн.
Пенсіонерам та студентам – 100 гривень.
Школярам – 50 грн.
Дошкільнятам – безкоштовно.
Алла Гичка
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