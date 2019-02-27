Скандал з Maruv: що сталося насправді?

Переможниця Нацвідбору Євробачення-2019 співачка Ганна Корсун, більш відома як Maruv, відмовилась підписувати договір з Суспільним телебаченням на участь у конкурсі Євробачення від України. Артистка назвала такий обов’язковий договір мало не «контрактом із дияволом», і мовляв він повністю обмежує її свободу слова та пересування.

Точка зору Maruv

«Основні розбіжності викликали інші пункти договору, які, якщо я підпишу, стають для мене кабальними. Я – громадянка України, плачу податки і щиро люблю Україну. Але не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції наших політиків. Я – музикант, а не бита на політичній арені», – написала Maruv.

Артистка у пості в соціальній мережі Фейсбук описала кілька пунктів договору. Зокрема, за її словами, їй заборонена будь-яка імпровізація на сцені без затвердження Національної суспільної телекомпанії України. Вона зобов’язана передати авторські права на пісню, що належать світовому лейблу Warner Music. Заборона спілкуватись з журналістами без узгодження Суспільного, та низка інших правил. А у разі порушення одного з пунктів –штраф у сумі двох мільйонів гривень.

Та ми вирішили з’ясувати чи справді усі учасники Євробачення підписували такі драконівські контракти з національним телеканалом? Чи це лише цьогоріч українським виконавцям так «пощастило».

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Точка зору НСТУ

Член правління НСТУ Олександра Кольцова розповіла нам, що у цьогорічному договорі з’явився лише 1 новий пункт.

«З нових правил там тільки заборона гастролей в РФ до закінчення конкурсу. Решта правил – старі. Ми побачили емоційну інтерпретацію артиста. Є договір, який повторюється від Європейської спілки, який передбачає передачу прав на композицію, тому що вона їм потрібна, а у артиста вже заключений договір з Warner Global. Я так розумію, обсяг прав, які треба передати, викликав у них питання. Щодо штрафів – вони завжди були передбачені і регулюються мовною спілкою», – зазначила вона.

Попри те, що конкурс Євробачення на світовому рівні визнають аполітичним, вже другий рік поспіль в Україні виникають пристрасті та скандали саме у політичному контексті. Maruv гастролює Росією. Країною-агресором, а значить не може представляти Україну на міжнародному рівні. Попри це, саме народним голосуванням співачка спершу вийшла до фіналу, а згодом обігнала суперників у фінальному відборі. Тобто все відповідно до правил – так зване волевиявлення народу. Та чому люди спершу голосують, а потім згадують про патріотизм? Експерти бачать у цьому проблему, власне, організаторів. Мовляв, Національна суспільна телерадіокомпанія мала з самого початку зробити так, аби «російські гастролери» не мали змоги брати участь у відборі.

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Точка зору СТБ

Телеканал СТБ відповів на питання, які нині найбільше цікавлять людей, зокрема, навіщо у фіналі артистам влаштували так звану перевірку на патріотизм? І чи у правилах проведення Національного відбору на Євробачення є вимога про відсутність в учасника гастролей у Росії?

«Ні, у Правилах немає жодного пункту щодо громадянської позиції учасника відбору, його гастролей у РФ, професійних або родинних зв’язків. За 4 роки потреба у внесенні такого пункту не виникала. Обираючи свого представника, ми не маємо права закривати очі на гучні обговорення у соціальних мережах та заяви самих артистів. Йдеться не про перевірку на патріотизм, а про реакцію на запит громадськості».

Думка громадськості

А громадськість поділилась на два табори. Одні вважають, що на 5-й рік війни, коли на сході України гинуть хлопці, артист не може їздити розважати ворога танцями та піснями. Інші ж заявляють про мистецтво поза політикою. Але це дуже зручне самовиправдання для тих, хто власні інтереси та гроші ставить вище моральних принципів та людяності.

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