В Україні лютує кір: як не захворіти?

В Україні можуть оголосити епідемію кору. Ситуація з кількістю хворих набагато складніша, ніж минулого року. Страшна інфекційна хвороба вражає навіть немовлят.

Пневмонія, діарея, отит вуха, запалення бронхів та головного мозку, а також інвалідність та смерть. До таких ускладнень може призвести кір – один з найагресивніших вірусів. Він не вибірковий. Інфікована людина заражає дев’ять із десяти людей без щеплення. Навіть, якщо ви вакцинувалися у дитинстві, зараз ви все одно у групі ризику, кажуть лікарі.

В Україні можуть оголосити епідемію кору. Це має встановити спеціально створена комісія, для її скликання у МОЗі готують документи.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, вісім із половиною тисяч українців захворіли на кір з початку року. За цей же час від ускладнень інфекційної хвороби померли вже п’ятеро людей. А минулого року хвороба забрала 16 життів.

Кір чатує і на новонароджених! У Львові п’ятеро малюків захворіли на кір. За даними лікарів Львівської міської дитячої лікарні, їх заразили мами, у яких хвороба проявилася після пологів, але вірус у їхній організм попав раніше. Тож у групі ризику знаходяться також новонароджені, тому що їм ще не можна робити щеплення. І хоча дехто вважає, кір дитячою хворобою, вона складно протікає у будь-якому віці, запевняють лікарі. Якщо людина перехворіла у дитинстві, це не означає, що вона не занедужає знову.

Кір – захворювання важке, специфічного лікування немає. Єдиний можливий варіант вберегтися – вакцинація. Проте, що робити, якщо людина не пам’ятає, коли йому робили щеплення або вона не має доступу до своєї картки щеплень. Необхідно здати аналіз на наявність захисних антитіл, пояснюють експерти.

Колективний імунітет важливий для національної безпеки. Згідно зі стратегією Всесвітньої організації охорони здоров’я, до 2020 року спалахи кору потрібно в Україні зупинити. Вперше ВООЗ включили відмову від вакцинації у список глобальних загроз здоров’ю. Тож вакцинуйтеся! Так ви вбережете своє здоров’я, оточуючих і своїх дітей.

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