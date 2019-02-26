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ICTV / Ранок / Українців грабують гардеробні банди / 26.02.2019 17:48

Українців грабують гардеробні банди

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Друзі, у вас з гардеробу у кафе чи в кінотеатрі зникла куртка чи шуба? Або ж з верхнього одягу витягли телефон? Просто зараз ви дізнаєтесь, як нас обкрадають гардеробні банди. Ви навіть, не уявляєте, які суми вони підіймають на нашому одязі або ж поцуплених з нього гаджетах.

Одеський нічний клуб. Вечірка до ранку. А потім – паніка. З гардеробу зникло 30 шуб і курток. Власники одягу – шоковані, гардеробники і охорона нічого не чули-не бачили. Згодом з’ясувалося – шуби вкрали хлопець з 18-річною спільницею. На перший погляд – курйозна історія, а насправді – це цілий бізнес. І таких історій дуже багато.

Як працюють «гардеробні банди»?

Все просто. Метод перший. Крадіжка одягу. Самі ж гардеробники наводять крадіїв. Ті забирають наш одяг, перепродують його. А чисті, ніби то ні в чому не винні, співробітники гардеробу отримують свою долю.

Використовують гардеробні банди і ще один дуже простий, але хитрий метод.  Деякі гардеробники витягують з наших кишень телефон, гаманець та навіть шапку, а потім роблять вигляд нібито вони їх знайшли. І за винагороду повертають вам вашу річ, яку самі ж поцупили.

Скільки «заробляють»?

Щоб зрозуміти наскільки крадіжки з гардеробів прибутковий бізнес достатньо простої математики. Якісна шуба коштує в середньому 40 тисяч гривень, куртка тисяч п’ять. Виходить, вкравши в Одесі 30 шуб і курток крадії могли заробити, увага, до півмільйона гривень! І це лише на одній крадіжці.

Як не стати жертвою?

Співробітники закладів на аферу йдуть з різних причин: риси характеру, незадоволення зарплатою або образа на керівництво.

А притягнути їх до відповідальності майже неможливо. Хіба що звільнити. Якщо ж ви потрапили у схожу ситуацію, зробіть гардеробників-грабіжників «зірками» інтернету. Аби інші не постраждали. Не хочете стати жертвою гардеробних банд? При можливості не залишайте одяг у гардеробі. Якщо ж залишаєте, заберіть з кишень усі цінні речі. Аби гардеробники не спокушалися.

Також дивіться Як не стати жертвою квартирних аферистів?

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Теги: гардеробні банди, гаряча тема
26.02.2019 17:48
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