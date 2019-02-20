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ICTV / Ранок / Ідеальний чоловічий сніданок: сирні коржики з шинкою / 20.02.2019 17:30

Ідеальний чоловічий сніданок: сирні коржики з шинкою

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Сирні коржики з шинкою – ідеальна страва для чоловіка. Від їх смаку втриматися неможливо. Тож дивіться і запам’товуйте простий рецепт від Антона Равицького.

Для приготування знадобиться: 1 склянка кефіру, сир твердий, шинка, борошно, сіль, цукор, сода, вода.

З тістом усе просто. У кефір додаємо сіль, цукор, соду та тертий сир. Усе ретельно перемішуємо. Борошно всипаємо порціями. Тісто на фініші не має липнути до рук. Готове тісто  ділимо на частини. Розкатуємо коржі і додаємо начинку. Скріплюємо. І ще раз розкатуємо.

Кладемо на розігріту пательню і обсмажуємо на кожній стороні  приблизно по 4 хвилини.

Цікаві факти про лаваш 

Коржики – це традиційна страва азійської кухні. Вам вона відома, як лаваш. І це по суті хліб з начинкою або без. А що справді цікаво, так це їх варіації на кухнях різних національностей.

  • У грузинській кухні лаваш називають – мчади. Готується з кукурудзяного борошна та води. Начинка: імеретинський сир або квасоля з цибулею або кінза з петрушкою. Випікають у глиняній пательні.
  • Італійці перетворили коржики у фокаччу. Коржик з пшеничного борошна, води та оливкової олії. Традиційно роблять з сиром.
  • У фінів – це рейкялейпя. Цей фінський коржик готують з житнього борошна. А виглядає, як величезний бублик.

Також дивіться: Рецепт балійського смузі-боул від телеведучого Антона Равицького

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Теги: Антон Равицький, рецепти
20.02.2019 17:30
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