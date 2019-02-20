Ідеальний чоловічий сніданок: сирні коржики з шинкою

Сирні коржики з шинкою – ідеальна страва для чоловіка. Від їх смаку втриматися неможливо. Тож дивіться і запам’товуйте простий рецепт від Антона Равицького.

Для приготування знадобиться: 1 склянка кефіру, сир твердий, шинка, борошно, сіль, цукор, сода, вода.

З тістом усе просто. У кефір додаємо сіль, цукор, соду та тертий сир. Усе ретельно перемішуємо. Борошно всипаємо порціями. Тісто на фініші не має липнути до рук. Готове тісто ділимо на частини. Розкатуємо коржі і додаємо начинку. Скріплюємо. І ще раз розкатуємо.

Кладемо на розігріту пательню і обсмажуємо на кожній стороні приблизно по 4 хвилини.

Цікаві факти про лаваш

Коржики – це традиційна страва азійської кухні. Вам вона відома, як лаваш. І це по суті хліб з начинкою або без. А що справді цікаво, так це їх варіації на кухнях різних національностей.

У грузинській кухні лаваш називають – мчади. Готується з кукурудзяного борошна та води. Начинка: імеретинський сир або квасоля з цибулею або кінза з петрушкою. Випікають у глиняній пательні.

Готується з кукурудзяного борошна та води. Начинка: імеретинський сир або квасоля з цибулею або кінза з петрушкою. Випікають у глиняній пательні. Італійці перетворили коржики у фокаччу. Коржик з пшеничного борошна, води та оливкової олії. Традиційно роблять з сиром.

Коржик з пшеничного борошна, води та оливкової олії. Традиційно роблять з сиром. У фінів – це рейкялейпя. Цей фінський коржик готують з житнього борошна. А виглядає, як величезний бублик.

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