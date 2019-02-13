Обережно, контрабанда: як перевірити товар з Інтернет-магазину?

Ви хоч іноді замислювалися, що контрабандний товар – це не вигідна покупка, а пряма загроза вашому життю. Як перевірити, за що ви заплатили, та як вберегти себе від трагедій?

Звісно, кожен з нас обирає гаманцем. Та найчастіше – економія виявляється уявною. Якщо ви купуєте дорогу техніку, то це надовго. Однак, якщо вам дають неналежне обслуговування, то це свідчить про те, що ви не будете користуватися товаром належний термін.

Перевіряйте повне комплектування!

Для прикладу, якщо ви купили телефон за 20 тисяч, то відразу перевіряйте повну комплекцію зарядного пристрою, і обов’язково повинна бути інструкція українською. Знову ж таки, має бути фіскальний чек. Якщо його вам не видали, то людина, у якої ви придбали товар, фактично вкрала з вашої кишені 3,5 тисячі гривень ПДВ, які мала б сплатити державі. І ще, на маркуванні має бути нанесена позначка про проходження оцінки відповідності, а не стікером приліплена знизу.

Інший приклад, якщо ви придбали планшет, знаючи, що він відреставрований, тобто зібраний з уживаних комплектуючих, які знаходяться в ідеальному стані. Але бачите, що коробка уже поношена, хоч сам планшет всередині, як новий. То, знову ж таки, дивимося чи розрахований він для ринку України. Навіть, якщо у комплекті до нього є перехідник, то це ще не є підставою оригінальності продукту. Він може спокійно спалахнути у вас вдома.

Виробник може заблокувати продукцію!

Сучасні телевізори найчастіше купують саме в інтернет-магазинах. Ми також купили. Але вирішили, що саме цю плазму повернемо до магазину першою. І ось чому.

Телевізор коштує близько 13,5 тисяч гривень. Це вигідно, але офіційно бренд цю модель в Україну не завозив. Якщо подивитися для яких країн передбачалося постачання, то України в цьому списку немає. А це означає, що дистанційно виробник може заблокувати продукцію.

І офіційної гарантії на нього теж нема. Тобто бренд відмовить усім, хто прийде без фіскального чеку та гарантійного талону.

Частина інтернет-магазинів взагалі не може займатися торгівлею

Магазин – це фактично фізична особа, яка продала товар. Ми перерахували кошти їй на приватну карту і все, ніяких гарантій.

Що запитувати у власників інтернет-магазину, якщо надумали у них замовляти?

Хто продавець? Вам назвуть ФОП або ТОВ. Ви заходите в базу Мін’юсту, вбиваєте їх назву і дивитеся, чим вони займаються? Може бути, що їм лише шкарпетки дозволено продавати, а вам реалізують техніку. Ви дасте мені фіскальний чек? Якщо кажуть ні, то полишайте їх.

Запам’ятайте!

Технічні параметри експлуатації техніки для різних країн – можуть відрізнятися. І це не просто слова. Це – ризик!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Інтернет-магазини продають українцям контрабанду

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