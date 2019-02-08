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ICTV / Ранок / Минусы жизни в Берлине: Даша Селфи рассказала всю правду / 08.02.2019 13:20

Минусы жизни в Берлине: Даша Селфи рассказала всю правду

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Не секрет, что любой европейский мегаполис может похвастаться набором стереотипов. И Берлин, как мне кажется очень в этом преуспевает.

Немцы пьют пиво литрами и закусывают сосисками, и все это происходит с серьезным выражением лица, так как чувство юмора – не их конек, а и кстати жидкостью которой мы моем посуду, они моют асфальт. Так вот к чему я это все, доверяй но проверяй.

В Берлине идеально чисто?

Столица Германии влюбляет в себя очень быстро. Бранденбургские ворота. Величественный Рейхстаг и Берлинская стена с историческим рисунком «Господи, помоги мне выжить среди этой смертельной любви», он же – поцелуй Брежнева и  Хонеккера. Это захватывало меня так, что я даже забыла, зачем сюда приехала.

Но проходящий мимо немец вернул меня на землю… Нет,  не так – на неубранную землю. Я же слышала, что в Берлине моют асфальт  шампунем, немцы чистюли  до корня костей, но увидела я совсем другое. Да и кроме этого, еще не все  владельцы собак убирают за своими питомцами. Для себя я  поняла, не так уж все в Берлине дастиш фантастиш, как рассказывают. Да и сами немцы мне показались скрытными, неулыбчивыми, в общем, чернее тучи ходят.

Також дивіться Даша Селфі змусила німців прибирати Берлін 

Продавцы-хамы

А вот кто меня точно тут разозлил – так это продавцы на турецком  рынке. И хотя здесь можно купить килограммы свежих овощей,  фруктов. рыбо, мясо, разные приправы, специи, а также различные красивые ткани. Но, скорее всего, вы еще столкнетесь с продавцами-хамами, которые испортят вам настроение на весь день. Проверено на себе. В ообщем, все было по классике: «Эй, эй, эй, девушка вашей маме зять не нужен?», «Наташа Наташа Наташа – купи».

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Лайфхак от Даши Селфи

Итак, лайкогда вы соберетесь на Турецкий рынок в Берлине:

1.Наличее бой-френда обязательно, это очень хороший способ отделаться от навязчивых продавцов.

2. Если отправиться на этот рынок после обеда – цены падают в два раза.

3. Так сказать, напоследок: несмотря на все недостатки – достоинств все-таки больше, и многие из тех, кто побывал хоть раз в Берлине, стремится сюда еще раз. Рушьте стереотипы и удивляетесь. Велком ту Берлин!

Напомним, ранее Даша Селфи рассказала о плюсах Берлина

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Теги: Берлін, Даша Селфі
08.02.2019 13:20
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