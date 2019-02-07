Копы, дороги и девушки: Даша Селфи рассказала о плюсах Берлина

Этим летом я побывала в Германии и примерила на себя жизнь обитателя Берлина. И скажу вам так, не все мне было к лицу, но многое меня очаровало.

Итак, плюсы Берлина от Даши Селфи

Привлекательные копы

Первое, что меня впечатлило, – это статные, красивые мужчины в форме. Немецкая полиция 🙂 Они были настолько привлекательны, что сначала я даже боялась к ним подойти!

Со стороны мне показалось, что Шакил Онил со своим ростом 2,16 просто отдыхает на фоне величественных бундес-полицаев. А фигуры у них – подтянутые, мускулистые, и эта полицейская форма, а еще уверенность и спокойствие, которое от них исходило, заставляли меня смущаться. Короче, мысли в моей голове проскальзывали разные. Но одна из – эта мысль до сих пор меня не покинула – я мечтаю, нет, прям настаиваю, чтобы такие же двухметровые Джеймсы Бонды патрулировали и на наших улицах. Да, хейтеры начнут сейчас бесится – типа, я дура – главное, как они работают и т.д. С полной уверенностью заявляю: эти мужчины хороши не только внешне, но и в работе – они оказались идеальными во всем.

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Очаровательные девушки

Пока я мечтала о немецких копах, ой, о прекрасном будущем для Украины, наш оператор начал засматриваться на немецких девушек. И я его понимаю –они очаровательны.

Так что стереотип о том, что немки не красивы, для меня был сразу не подтвержден. Да, я, как и все, заметила, что немецкие девушки в корне отличаются от наших. Они не носят на себе тонны косметики, накладные ресницы и ногти длиннее реки Амазонки тоже не для них. И если перед ними сделать выбор – пойти на свидание в шикарных туфлях на высоких каблуках или в удобных лодочках – они выбирают удобство для своих ножек, а не выпендреж перед мужчиной.

Но самое главное, чему я научилась у немецких девушек, и очень хочу чтобы научились наши женщины: немки наводят красоту, в первую очередь, для себя, любимых.

Они не подвержены мыслям типа: «ах, мне уже 28, я старая кошелка, и мне пора замуж». Нет, они ценят себя по достоинству и делают в жизни свой собственный выбор.

Идеальные дороги и водители

Немецкие женщины, конечно, приятно удивили нашего оператора Илью. Но слезы счастья у него вызвали не они, а ни с чем не сравнимые немецкие дороги и автобаны! Но так я пока без машинки – то обратила свое внимание на отношение к пешеходам. Все автомобилисты мгновенно останавливались, как только я появлялась рядом с переходом. И, конечно, я же подумала, это все потому что я такая красивая 🙂 А вот нет – тут ко всем пешеходам относятся с уважением.

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Как же было бы прекрасно, чтобы в моей любимой стране, в Украине, были такие же дороги, чтобы наши девушки жили для себя, а не ради других. И чтобы в моей стране люди мечтали стать полицейскими не из-за денег или престижа, а потому, что хотят помочь другим.

А вот что мне категорично не понравилось смотрите в следующем выпуске.

Даша Селфи

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