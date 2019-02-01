Скільки заплатять за газ українці без лічильників?

Українці, які не мають газового лічильника, отримали платіжки втричі більші, аніж минулого місяця. У чому причина стрімкого зростання ціни та як Уряд вирішує це питання? В ситуації розбиралася Ксенія Богуславська.

На початку місяця Юрій Лещенко як і всі отримав рахунки за комунальні послуги. Яким було його здивування, коли побачив, що платіжка за газ виявилась втричі більшою, аніж за попередній місяць. В його оселі немає лічильника газу, тому доводиться платити за кількість прописаних осіб. У випадку Юрія – за двох осіб.

Юрій вважає, що його родина споживає менше кубів газу, аніж передбачено на особу. Каже, частіше користуються електроприладами.

«Ну скільки ми там витратимо газу на яєшню або каструлю супу?», – говорить киянин.

Виходить так: навіть якщо газ не спожив, заплатити за нього все одно мусиш. 1200 гривень – саме на стільки би збільшилися витрати сім’ї Юрія на оплаті газу на рік.

Чому виникла така ситуація?

Хмельницькоблагаз домігся через Верховний суд повернути постанову Кабінету міністрів від 1996 року. Згідно з якою норми споживання газу населення без газових лічильників були – від десяти до майже двадцяти чотирьох кубометрів на кожну особу. Залежно від наявності чи відсутності централізованого опалення, газової колонки та водонагрівача.

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Резонанс у суспільстві

Нові платіжки викликали резонанс у суспільстві та медіа. В Уряді відреагували на обурення людей: 30 січня втричі зменшили норму споживання газу для помешкань без лічильників. Проблеми з завищеними платіжками могло б і не виникнути, якщо б до 1 січня 2018 року в оселях з’явилися обіцяні урядом газові лічильники. Але граничні строки встановлення були перенесені на 1 січня 2021 року. Після постанови Кабміну у трьох мільйонів домогосподарств, де наразі немає лічильників, мають з’явитися прилади обліку. Цим мають зайнятися окрім облгазів, також і «Нафтогаз України».

Чи доведеться платити?

Нагадаємо, що напередодні міністр соціальної політики Андрій Рева та прем’єр-міністр Володими Гройсман заявили, що завищені платіжки незаконні, мовляв, за них можна не платити. Як може бути насправді, пояснюють юристи.

«Що буде з тими перерахунками, які були вже були проведені і які не були, сплачені не зрозуміло. Згідно з рішенням Верховного суду, постанова Кабінету міністрів, яка скасовується з моменту винесення рішення, тобто з 27.11.2018 року. Відповідно, ті люди, які отримали платіжки з підвищеними тарифом, по ідеї повинні їх заплатити», – говорить юрист Віктор Дубовик.

У «Нафтогазі України» допускають, що зменшені норми споживання газу для домівок без лічильників можуть бути вкотре оскаржені облгазами у суді. Не виключають судову тяганину і юристи. Тож єдиний спосіб платити стільки, скільки спожив газу – це встановити лічильник.

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