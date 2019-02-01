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ICTV / Ранок / Українка поділилася секретами ведення бізнесу у Франції / 01.02.2019 19:00

Українка поділилася секретами ведення бізнесу у Франції

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Ми у Франції, в країні, де українська діаспора живе великою дружньою родиною та поважає прадавні традиції. А українські мігранти запросто відкривають власну справу. Отож, розбиратимемось в аспектах ведення бізнесу по-французьки та дізнаємось, як у Парижі дістати справжні українськи вареники?

Як відкрити власний бізнес у Парижі?

Тетяна Мадрига вже кілька років живе у Парижі. Організацією свят займається не так давно, але тепер це її справжнє покликання. Переїхавши до Франції разом з коханим чоловіком, дівчина відкрила власний бізнес.

«У мене освіта – закінчений Івано-Франківський педагогічний університет. Я психолог по спеціальності. Але дуже давно було бажання керувати, щось робити, щоби хтось працював на мене», – поділилась українка.

Так і з’явилась ідея створити івент-агенцію. І що найдивніше, багато часу для цього не знадобилось. Тетяна підготувала бізнес план з усіма розрахунками доходів та витрат, ще кілька папірців і вуаля, як то кажуть французи, можна починати заробляти гроші! Вирішити питання та отримати дозвільні документи за взятку тут не вийде. І навіть кумівство не допомагає.

Які податки від прибутку?

Та попри плюси, від мінусів все одно нікуди не подітися. Найбільший з них – податки. Інколи в державну скарбничку треба віддати аж до 75% від прибутків. У Тетяни ж бізнес невеличкий і працює вона за спрощеною системою оподаткування. Віддавати доводиться лише 22,5%. Адже за французькими мірками це дуже мало.

У Парижі влаштовують Андріївські вечорниці

Ну і поки ми розбирались в основах французького бізнесу – на андріївські вечорниці вже зібрались близько сотні паризьких українців. Всі вони танцюють, розважаються та згадують смак такої рідної національної кухні.

Франція свою корупцію подолала та викоренила повністю. Тепер – черга за Україною. Державі треба навчитись допомагати малим підприємцям, адже саме вони складають значну частину усіх надходжень до бюджету. А до цього моменту – до європейського життя нам дуже далеко. Ми так і залишатимемось лише однією ногою в Європі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали: Чи обов’язково закінчувати університет у Нідерландах

 

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Теги: Однією ногою в Європі, Олексій Кобзар, Франція
01.02.2019 19:00
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