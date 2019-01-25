Ці турецькі звички точно шокують українців

Туреччина – країна особливостей, і найсобливіші в цій країні – люди. Український емігрант Андрій розповів, чим же відрізняються турки від українців.

Чому місцеві чоловіки проводять перед дзеркалом більше часу, ніж жінки? Чому навіть найзаможніші жителі країни не роблять дорогий ремонт квартирі? І чому люди, які захворіли не поспішають звертатися до лікаря?

Байдужість до зовнішньості

За словами Андрія, люди в Туреччині майже не чим не переймаються. Майже до всього в житті вони ставляться, м’яко кажучи, безвідповідально. Їхня байдужість проявляється навіть у зовнішньому вигляді, наприклад, місцеві красуні ніколи не будуть стільки стояти біля дзеркала, як це часом роблять українки. А от чоловіки, навпаки, іноді переймаються зачіскою більше, ніж потрібно.

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Красивий ремонт? Не чули!

Коли заїжджаєш в турецькі п’ятизіркові готелі з ідеальними номерами і розкішним інтер’єром, здається, що почуття прекрасного в турків розвинене найсильніше. Однак, як виявилося, старанності цих людей лише на туристів і вистачає. Щоб зробити таку ж красу у власному будинку вони і пальцем не поворухнуть.

«Розкажіть середньостатистичному турку, що два роки робили ремонт у трикімнатній квартирі, і він викличе вам невідкладну допомогу. Тому що тут ремонти робляться швидко і досить простацьки, незалежно від достатку людини», – говорить Андрій.

Громадських закладів це теж стосується, іноді пристойне кафе може виглядати, як звичайна забігайлівка – з пластиковими столами, стільцями та кахлем 70-х років.

Смерть – невелике горе

Нафарбовані губи, чисте взуття і гарний ремонт – це, звісно, важливо, але не головне. Головне –здоров’я, яким іноді жителі Туреччини теж нехтують. До лікаря вони підуть лише в останню чергу, а плісняву на стелі, яка шкодить здоров’ю, просто не помічатимуть.

Та що там здоров’я, іноді для місцевих навіть смерть – невелике горе.

«Цінність життя тут на досить низькому рівні. Ну живеш ти і живеш, помер – ну й добре, живемо далі. Ніхто тут не влаштовує істерик з приводу смерті коханої людини – ну нічого страшного, як-небудь проживемо», – розповідає Андрій.

Прекрасна турецька нація, яка українцям може здатися дивною. До деяких речей їм і справді варто було б ставитися більш відповідально. Але те, що не витрачають півжиття на ремонт, здається правильним.

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