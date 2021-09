Злочинці увірвалися додому — що робити? І як уникнути подібних інцидентів

Як захисти будинок від злочинців: практичні поради.

В Одесі злодій заліз у приватний будинок, зв’язав двох жінок і вкрав 15 тисяч доларів.

А в Глевасі, що на Київщині, вночі невідомий з ножем накинувся на дітей у чужій оселі.

Подібні вторгнення останнім часом трапляються все частіше.

Як свій будинок зробити неприступною фортецею?

Та що робити, якщо до вас уже таки вдерлися?

Дивіться у сюжеті Ольги Клибанської, рубриці “Гаряча тема”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як захистити себе від домагань на робочому місці.

Фото: Unsplash, Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.