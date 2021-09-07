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Video: Злочинці увірвалися додому — що робити? І як уникнути подібних інцидентів

Як захисти будинок від злочинців: практичні поради. В Одесі злодій заліз у приватний будинок, зв’язав двох жінок і вкрав 15 тисяч доларів. А в Глевасі, що на Київщині, вночі невідомий з ножем накинувся на дітей у чужій оселі. Подібні вторгнення останнім часом трапляються все частіше. [read_more_news] Як свій будинок зробити неприступною фортецею? Та що робити, якщо до вас уже таки вдерлися? Дивіться у сюжеті Ольги Клибанської, рубриці "Гаряча тема". Нагадаємо, раніше ми розповідали, як захистити себе від домагань на робочому місці. Фото: Unsplash, Pixabay

Злочинці увірвалися додому — що робити? І як уникнути подібних інцидентів
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Як захисти будинок від злочинців: практичні поради.

В Одесі злодій заліз у приватний будинок, зв’язав двох жінок і вкрав 15 тисяч доларів.

А в Глевасі, що на Київщині, вночі невідомий з ножем накинувся на дітей у чужій оселі.

Подібні вторгнення останнім часом трапляються все частіше.

Також по темі: ДТП через яму на дорозі: як відшкодувати збитки? Агресивна охорона. Як захиститися від сек'юріті і вийти з магазину цілим Транспорт, а не іграшка. Чим небезпечний «самокатний бум» в Україні

Як свій будинок зробити неприступною фортецею?

Та що робити, якщо до вас уже таки вдерлися?

Дивіться у сюжеті Ольги Клибанської, рубриці “Гаряча тема”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як захистити себе від домагань на робочому місці.

Фото: Unsplash, Pixabay

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ICTV / Ранок / Злочинці увірвалися додому — що робити? І як уникнути подібних інцидентів / 07.09.2021 16:00
07.09.2021 16:00

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