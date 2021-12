Хто занурить світ у хаос? Британська розвідка МІ-6 назвала глобальні загрози для всієї планети

Росія не відчепиться від України — домовитись неможливо!

Служба зовнішньої розвідки Великої Британії МІ-6 — одна з найвпливовіших у світі.

Тривалий час уряд Сполученого Королівства заперечував сам факт існування такої структури.

Тому дізнатись громадськості, що на умі в британських розвідників було практично неможливо.

Але в останній день осені, 30 листопада 2021 сталось неможливе.

Теперішній глава британської зовнішньої розвідки МІ-6 Річард Мур дав інтерв’ю для радіо, а потім ще й виступив із публічною промовою.

Він переконаний, що поступкам з боку Кремля вірити не можна.

Але Росія — це не єдина загроза, яка може занурити весь світ у хаос.

То хто каламутить воду у світі і не хоче жити в мирі?

Та як не допустити, щоб Росія напала на Україну?

Дивіться у авторській рубриці провідного аналітика Костянтина Ігнатчука “Ото таке”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Ердоган хоче примирити Україну та Росію.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ, Official website of the President of the Islamic Republic of Iran, Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.