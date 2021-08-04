УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Водіїв електросамокатів будуть штрафувати? Що відомо про новий законопроєкт

В Україні узаконять електротранспорт. Зіткнення за участю електротранспорту непоодинокі. І мова не лише про електросамокати, але й гіроскутери, сігвеї, моноколеса, яких стає дедалі більше на українських дорогах, і попит на них дедалі збільшується. Але проблема у тому, що їхній правовий статус досі не визначений. Юристи наголошують: зміни до законодавства вкрай необхідні. Щоб водій такого транспорту, якщо він стане причиною ДТП, міг понести відповідальність.  В Україні вже відбувся правовий прецедент, коли районний суд міста Запоріжжя став на бік пішохідки, на яку наїхав електросамокат. [read_more_news] Судовий розгляд справи тривав майже рік. Потерпілій, яка отримала перелом стегна, виплатили 127 тисяч гривень компенсації. А винуватицю засудили до умовного строку.  Які штрафи планують запровадити для водіїв електротранспорту? Дивіться у відео. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як безкоштовно отримати землю. Фото: Unsplash 

Водіїв електросамокатів будуть штрафувати? Що відомо про новий законопроєкт
0 Коментувати

В Україні узаконять електротранспорт.

Зіткнення за участю електротранспорту непоодинокі.

І мова не лише про електросамокати, але й гіроскутери, сігвеї, моноколеса, яких стає дедалі більше на українських дорогах, і попит на них дедалі збільшується.

Але проблема у тому, що їхній правовий статус досі не визначений.

Юристи наголошують: зміни до законодавства вкрай необхідні.

Щоб водій такого транспорту, якщо він стане причиною ДТП, міг понести відповідальність. 

В Україні вже відбувся правовий прецедент, коли районний суд міста Запоріжжя став на бік пішохідки, на яку наїхав електросамокат.

Також по темі: Транспорт, а не іграшка. Чим небезпечний «самокатний бум» в Україні ПДР по-новому. Водіям дозволять фіксувати порушення інших автомобілістів? Без згоди боржника. З рахунків українців автоматично списуватимуться штрафи

Судовий розгляд справи тривав майже рік.

Потерпілій, яка отримала перелом стегна, виплатили 127 тисяч гривень компенсації.

А винуватицю засудили до умовного строку. 

Які штрафи планують запровадити для водіїв електротранспорту?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як безкоштовно отримати землю.

Фото: Unsplash 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / Водіїв електросамокатів будуть штрафувати? Що відомо про новий законопроєкт / 04.08.2021 15:30
04.08.2021 15:30

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь