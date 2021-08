Водіїв електросамокатів будуть штрафувати? Що відомо про новий законопроєкт

В Україні узаконять електротранспорт.

Зіткнення за участю електротранспорту непоодинокі.

І мова не лише про електросамокати, але й гіроскутери, сігвеї, моноколеса, яких стає дедалі більше на українських дорогах, і попит на них дедалі збільшується.

Але проблема у тому, що їхній правовий статус досі не визначений.

Юристи наголошують: зміни до законодавства вкрай необхідні.

Щоб водій такого транспорту, якщо він стане причиною ДТП, міг понести відповідальність.

В Україні вже відбувся правовий прецедент, коли районний суд міста Запоріжжя став на бік пішохідки, на яку наїхав електросамокат.

Судовий розгляд справи тривав майже рік.

Потерпілій, яка отримала перелом стегна, виплатили 127 тисяч гривень компенсації.

А винуватицю засудили до умовного строку.

Які штрафи планують запровадити для водіїв електротранспорту?

