Без згоди боржника. З рахунків українців автоматично списуватимуться штрафи

Українці загрузли в борговій ямі. З початку року в Єдиному реєстрі боржників зареєстровано понад 700 тисяч нових боржників.

Переважно, це борги за кредитами та за комуналку, і чи не найбільше займають штрафи за порушення дорожнього руху.

Через те, що з 6 липня почала діяти нова постанова Міністерства юстиції, чимало людей занепокоєні, що борги з банківських рахунків списуватимуть автоматично.

Але у Міністерстві юстиції заспокоїли, мовляв, безпідставних списань не буде.

То у кого і як саме стягуватимуть борги?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як безкоштовно отримати землю.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.