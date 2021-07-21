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Video: Без згоди боржника. З рахунків українців автоматично списуватимуться штрафи

Українці загрузли в борговій ямі. З початку року в Єдиному реєстрі боржників зареєстровано понад 700 тисяч нових боржників. Переважно, це борги за кредитами та за комуналку, і чи не найбільше займають штрафи за порушення дорожнього руху. Через те, що з 6 липня почала діяти нова постанова Міністерства юстиції, чимало людей занепокоєні, що борги з банківських рахунків списуватимуть автоматично. Але у Міністерстві юстиції заспокоїли, мовляв, безпідставних списань не буде.  [read_more_news] То у кого і як саме стягуватимуть борги? Дивіться у відео. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як безкоштовно отримати землю. Фото: Pexels

Без згоди боржника. З рахунків українців автоматично списуватимуться штрафи
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Українці загрузли в борговій ямі. З початку року в Єдиному реєстрі боржників зареєстровано понад 700 тисяч нових боржників.

Переважно, це борги за кредитами та за комуналку, і чи не найбільше займають штрафи за порушення дорожнього руху.

Через те, що з 6 липня почала діяти нова постанова Міністерства юстиції, чимало людей занепокоєні, що борги з банківських рахунків списуватимуть автоматично.

Але у Міністерстві юстиції заспокоїли, мовляв, безпідставних списань не буде. 

Також по темі: Влада хоче скасувати тендери? Що передбачає новий законопроект про державні закупівлі Штрафи і звільнення з роботи? Як світ бореться з антивакцинаторами Штрафи зростуть? Як в Україні каратимуть нетверезих водіїв

То у кого і як саме стягуватимуть борги?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як безкоштовно отримати землю.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Без згоди боржника. З рахунків українців автоматично списуватимуться штрафи / 21.07.2021 13:50
21.07.2021 13:50

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