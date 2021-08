Чому від Лукашенка втекла легкоатлетка? Деталі гучного скандалу в Токіо

Вона просто хотіла пробігти свої 200 метрів, але була змушена тікати від Лукашенка…

Скандал на Олімпійських іграх у Токіо вкотре продемонстрував абсурд командно-адміністративної системи білоруського диктатора.

24-річну атлетку Христину Тимановську силоміць намагалися вивезти до Мінська за наказом “згори”.

Білоруські функціонери і чиновники зняли дівчину зі змагань під вигаданим приводом.

Гнів білоруського олімпійського комітету, який очолює син Лукашенка — Віктор, викликала публічна критика їхньої діяльності з боку Тимановської.

Наразі спринтерка — вже у безпеці, на території посольства Польщі у Японії.

В аеропорту дівчина попросила про допомогу у японської поліції.

Як літня Олімпіада-2020 викрила сутність білоруського режиму?

Деталі гучного скандалу – дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Фото: НОК Білорусі, Президент Білорусі

