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Video: Чому від Лукашенка втекла легкоатлетка? Деталі гучного скандалу в Токіо

Вона просто хотіла пробігти свої 200 метрів, але була змушена тікати від Лукашенка... Скандал на Олімпійських іграх у Токіо вкотре продемонстрував абсурд командно-адміністративної системи білоруського диктатора. 24-річну атлетку Христину Тимановську силоміць намагалися вивезти до Мінська за наказом "згори". Білоруські функціонери і чиновники зняли дівчину зі змагань під вигаданим приводом. Гнів білоруського олімпійського комітету, який очолює син Лукашенка — Віктор, викликала публічна критика їхньої діяльності з боку Тимановської. [read_more_news] Наразі спринтерка — вже у безпеці, на території посольства Польщі у Японії. В аеропорту дівчина попросила про допомогу у японської поліції. Як літня Олімпіада-2020 викрила сутність білоруського режиму? Деталі гучного скандалу – дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто може очолити Росію після Путіна. Фото: НОК Білорусі, Президент Білорусі

Чому від Лукашенка втекла легкоатлетка? Деталі гучного скандалу в Токіо
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Вона просто хотіла пробігти свої 200 метрів, але була змушена тікати від Лукашенка…

Скандал на Олімпійських іграх у Токіо вкотре продемонстрував абсурд командно-адміністративної системи білоруського диктатора.

24-річну атлетку Христину Тимановську силоміць намагалися вивезти до Мінська за наказом “згори”.

Білоруські функціонери і чиновники зняли дівчину зі змагань під вигаданим приводом.

Гнів білоруського олімпійського комітету, який очолює син Лукашенка — Віктор, викликала публічна критика їхньої діяльності з боку Тимановської.

Також по темі: Санкції проти Лукашенка на руку Кремлю? Чому і до чого це призведе Олімпіада у Токіо: чим встигла відзначитись Україна і коли отримає золото В Україні виготовлятимуть новітню зброю? До чого призведе ліквідація Укроборонпрому

Наразі спринтерка — вже у безпеці, на території посольства Польщі у Японії.

В аеропорту дівчина попросила про допомогу у японської поліції.

Як літня Олімпіада-2020 викрила сутність білоруського режиму?

Деталі гучного скандалу – дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто може очолити Росію після Путіна.

Фото: НОК Білорусі, Президент Білорусі

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ICTV / Ранок / Чому від Лукашенка втекла легкоатлетка? Деталі гучного скандалу в Токіо / 03.08.2021 11:15
03.08.2021 11:15

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