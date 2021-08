Талібан повернувся. Що насправді відбувається в Афганістані

Усе про ситуацію в Афганістані.

Топовою новиною світових ЗМІ залишається захоплення влади в Афганістані терористичною організацією Талібан.

Події в країні змінюються щохвилини. Варто пам’ятати, що Афганістан майже все двадцяте століття існував в стані постійних повстань, революцій, іноземних інтервенцій і внутрішніх міжусобиць.

І жодна з влади не принесла країні ні благополуччя, ні хоча б стійкого миру.

Таліби пояснювали: Всевишній не допомагає тим, хто забуває його заповіді, ми повернемо людям строгий божий закон, змусимо згадати Святе Письмо, а далі небеса самі нам допоможуть.

Що ж відбувається в Афганістані сьогодні?

Дивіться у відео.

