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Video: Талібан повернувся. Що насправді відбувається в Афганістані

Усе про ситуацію в Афганістані. Топовою новиною світових ЗМІ залишається захоплення влади в Афганістані терористичною організацією Талібан. Події в країні змінюються щохвилини. Варто пам'ятати, що Афганістан майже все двадцяте століття існував в стані постійних повстань, революцій, іноземних інтервенцій і внутрішніх міжусобиць. І жодна з влади не принесла країні ні благополуччя, ні хоча б стійкого миру. [read_more_news] Таліби пояснювали: Всевишній не допомагає тим, хто забуває його заповіді, ми повернемо людям строгий божий закон, змусимо згадати Святе Письмо, а далі небеса самі нам допоможуть. Що ж відбувається в Афганістані сьогодні? Дивіться у відео. Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому від Лукашенка втекла легкоатлетка. Фото: Unsplash

Талібан повернувся. Що насправді відбувається в Афганістані
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Усе про ситуацію в Афганістані.

Топовою новиною світових ЗМІ залишається захоплення влади в Афганістані терористичною організацією Талібан.

Події в країні змінюються щохвилини. Варто пам’ятати, що Афганістан майже все двадцяте століття існував в стані постійних повстань, революцій, іноземних інтервенцій і внутрішніх міжусобиць.

І жодна з влади не принесла країні ні благополуччя, ні хоча б стійкого миру.

Також по темі: Навіщо СРСР почав війну в Афганістані та чому програв? Кремлівські авантюри в Афганістані. Як США "підставили" Росію Путін захоплює нові шматки території Грузії

Таліби пояснювали: Всевишній не допомагає тим, хто забуває його заповіді, ми повернемо людям строгий божий закон, змусимо згадати Святе Письмо, а далі небеса самі нам допоможуть.

Що ж відбувається в Афганістані сьогодні?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому від Лукашенка втекла легкоатлетка.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Талібан повернувся. Що насправді відбувається в Афганістані / 17.08.2021 12:00
17.08.2021 12:00

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