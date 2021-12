Так розводять українців! Топ-3 найпопулярніших схем

Тисячі українців щодня стають жертвами шахраїв.

Крадії грають на наших емоціяї і майстерно виманюють гроші.

Розкажемо про найпопулярніші шахрайські схеми, і як себе убезпечити.

Однією з найпоширеніших методів обману — збори коштів на лікування.

В Інтернеті розміщується інформація про тяжкохвору дитину, які терміново необхідна операція чи дороговартісний препарат.

В оголошені є фотографії та навіть медичні документи.

Але найчастіше буває, що фото не чітке, а історія хвороби не повна.

Звісно, серед оголошень дійсно є зневірені батьки, які потребують допомоги, але є ймовірність, що за такими постами ховаються шахраї.

Як себе убезпечити?

Які найрозповсюдженіші схеми вони використовують?

І що робити, якщо зрозуміли, що з вами розмовляє шахрай?

Детальніше дивіться в сюжеті.

Фото: Unsplash

