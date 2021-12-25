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Video: Так розводять українців! Топ-3 найпопулярніших схем

Тисячі українців щодня стають жертвами шахраїв. Крадії грають на наших емоціяї і майстерно виманюють гроші. Розкажемо про найпопулярніші шахрайські схеми, і як себе убезпечити. Однією з найпоширеніших методів обману — збори коштів на лікування. В Інтернеті розміщується інформація про тяжкохвору дитину, які терміново необхідна операція чи дороговартісний препарат. В оголошені є фотографії та навіть медичні документи. Але найчастіше буває, що фото не чітке, а історія хвороби не повна. Звісно, серед оголошень дійсно є зневірені батьки, які потребують допомоги, але є ймовірність, що за такими постами ховаються шахраї. [read_more_news] Як себе убезпечити? Які найрозповсюдженіші схеми вони використовують? І що робити, якщо зрозуміли, що з вами розмовляє шахрай? Детальніше дивіться в сюжеті. [video src="https://player.ictv.ua/embed/73e18e2743e490429d85f5120f91c7a713231119c37ac2113a5c7ca299bec7e5"][/video] Нагадаємо, раніше ми розповідали, як розпізнати недобросовісного роботодавця. Фото: Unsplash

Так розводять українців! Топ-3 найпопулярніших схем
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Тисячі українців щодня стають жертвами шахраїв.

Крадії грають на наших емоціяї і майстерно виманюють гроші.

Розкажемо про найпопулярніші шахрайські схеми, і як себе убезпечити.

Однією з найпоширеніших методів обману — збори коштів на лікування.

В Інтернеті розміщується інформація про тяжкохвору дитину, які терміново необхідна операція чи дороговартісний препарат.

В оголошені є фотографії та навіть медичні документи.

Але найчастіше буває, що фото не чітке, а історія хвороби не повна.

Звісно, серед оголошень дійсно є зневірені батьки, які потребують допомоги, але є ймовірність, що за такими постами ховаються шахраї.

Також по темі: Як працівники банків крадуть наші гроші? Як знайти вкрадений телефон? Способи, які працюють Обчистили просто при господарях! Схеми квартирних крадіїв, та як не стати їхньою жертвою

Як себе убезпечити?

Які найрозповсюдженіші схеми вони використовують?

І що робити, якщо зрозуміли, що з вами розмовляє шахрай?

Детальніше дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як розпізнати недобросовісного роботодавця.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Так розводять українців! Топ-3 найпопулярніших схем / 25.12.2021 12:30
25.12.2021 12:30

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