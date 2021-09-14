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Video: Сучасне мистецтво не стоїть на місці! Відкриття арт-простору в Бучі

Зібрати роботи відомих досвідчених художників і тих, хто тільки-но починає свій шлях, в одному місці — можна! До 120 річниці міста Буча відкрили творчий простір ART Gallery, в якому представлені роботи українських сучасних митців. У шести просторих залах виставлені картини Анатолія і Анни Криволап, одних з найвідоміших і найдорожчих українських художників, скульптури Єгора і Микити Зігурів, фотографії мандрівниці Марусі Слобожан, твори харківського митця Олександра Резніченка тощо. [read_more_news] Навіщо Бучі власний арт-центр? І як відбулося урочисте відкриття? Дивіться у відео. Нагадаємо раніше ми розповідали безкоштовні екскурсії у PinchukArtCentre. Фото: Unsplash

Сучасне мистецтво не стоїть на місці! Відкриття арт-простору в Бучі
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Зібрати роботи відомих досвідчених художників і тих, хто тільки-но починає свій шлях, в одному місці — можна!

До 120 річниці міста Буча відкрили творчий простір ART Gallery, в якому представлені роботи українських сучасних митців.

У шести просторих залах виставлені картини Анатолія і Анни Криволап, одних з найвідоміших і найдорожчих українських художників, скульптури Єгора і Микити Зігурів, фотографії мандрівниці Марусі Слобожан, твори харківського митця Олександра Резніченка тощо.

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Навіщо Бучі власний арт-центр?

І як відбулося урочисте відкриття?

Дивіться у відео.

Нагадаємо раніше ми розповідали безкоштовні екскурсії у PinchukArtCentre.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Сучасне мистецтво не стоїть на місці! Відкриття арт-простору в Бучі / 14.09.2021 14:20
14.09.2021 14:20

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