Сучасне мистецтво не стоїть на місці! Відкриття арт-простору в Бучі

Зібрати роботи відомих досвідчених художників і тих, хто тільки-но починає свій шлях, в одному місці — можна!

До 120 річниці міста Буча відкрили творчий простір ART Gallery, в якому представлені роботи українських сучасних митців.

У шести просторих залах виставлені картини Анатолія і Анни Криволап, одних з найвідоміших і найдорожчих українських художників, скульптури Єгора і Микити Зігурів, фотографії мандрівниці Марусі Слобожан, твори харківського митця Олександра Резніченка тощо.

Навіщо Бучі власний арт-центр?

І як відбулося урочисте відкриття?

Дивіться у відео.

Нагадаємо раніше ми розповідали безкоштовні екскурсії у PinchukArtCentre.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.