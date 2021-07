Шопінг у секонд-хенді. Як безпечно купувати вживані речі

Як безпечно купувати речі в секонд-хенді.

Виявляється, купувати в секондхенді не завжди вигідно.

Іноді ціни на вживані речі навіть більші, ніж у звичайних магазинах.

А ще існує загроза підчепити алергію або хворобу, адже одяг та взуття обробляється хімічними речовинами.

Наш експерт Михайло Шарков завітав до столичного секондхенду та з’ясував, що треба знати про ціну, якість та санітарну обробку речей.

Детальніше дивіться у відео.

Фото: Unsplash

