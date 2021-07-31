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Video: Шопінг у секонд-хенді. Як безпечно купувати вживані речі

Як безпечно купувати речі в секонд-хенді. Виявляється, купувати в секондхенді не завжди вигідно. Іноді ціни на вживані речі навіть більші, ніж у звичайних магазинах. [read_more_news] А ще існує загроза підчепити алергію або хворобу, адже одяг та взуття обробляється хімічними речовинами. Наш експерт Михайло Шарков завітав до столичного секондхенду та з'ясував, що треба знати про ціну, якість та санітарну обробку речей. Детальніше дивіться у відео. Нагадаємо, раніше ми писали про те, як вибрати кавун. Фото: Unsplash

Шопінг у секонд-хенді. Як безпечно купувати вживані речі
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Як безпечно купувати речі в секонд-хенді.

Виявляється, купувати в секондхенді не завжди вигідно.

Іноді ціни на вживані речі навіть більші, ніж у звичайних магазинах.

Також по темі: Що Настя Каменських купує в секонд-хенді? Одяг із секонд-хенду може бути токсичним та зараженим грибком ТОП речей, на яких не можна економити

А ще існує загроза підчепити алергію або хворобу, адже одяг та взуття обробляється хімічними речовинами.

Наш експерт Михайло Шарков завітав до столичного секондхенду та з’ясував, що треба знати про ціну, якість та санітарну обробку речей.

Детальніше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як вибрати кавун.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Шопінг у секонд-хенді. Як безпечно купувати вживані речі / 31.07.2021 17:10
31.07.2021 17:10

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