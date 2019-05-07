Що Настя Каменських купує в секонд-хенді?

Пліткують, що деякі зірки – справжні марнотрати. Чутки чутками, а от як воно насправді, розповіли самі знаменитості. Коли грошей кури не клюють, то чому б не витратити зайве на поповнення гардеробу? Знаменитості тільки й знають, як тринькати гроші направо та наліво. І більшість цього не соромиться.

«Я дуже давно хворію шопоголізмом», – зізналася Настя Каменських.

Зірки розповіли, що найдорожче в їхніх гардеробах

Солісти гурту Время и Стекло розказали, що найдорожча і найбезглуздіша річ у їхніх гардеробах – це пов’язки GUCCI за 400 доларів.

А от Микола Тищенко поклав око на кросівки за 500 доларів. Та що там, Влад Яма носить куртку приблизно за 3 тисячі доларів.

«У мене багато костюмів. Загальна вартість десь до 20 тисяч доларів», – розповів телеведучий Володимир Остапчук.

Та на одних брендах довго не протягнеш. Можливо, для особливих виходів зірки й беруть одяг з фірмових магазинів, але на повсякдень є інший варіант.

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Ви не повірите! Одне з улюблених місць шопінгу в зірок – секонд-хенд.

Жарти жартами, та артисти зізнаються, що навіть відомі дизайнери часто купують речі в секонді: виперуть добряче, доповнять аксесуарами, і комар носа не підточить.

Отож, що купляє на секонд-хенді Настя Каменських, Фагот та Богдан Юсипчук? І що каже на такі витівки знаменитий український дизайнер Андре Тан? Дивіться в сюжеті.

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