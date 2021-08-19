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Video: Шанс підхопити вірус? Як салони дотримуються санітарних норм

Ревізія столичних салонів краси. Салони краси можуть бути дуже небезпечними. Завищені ціни та невдалий результат —  це далеко не найгірше, що може там трапитись. Гепатити, герпеси, стафілококи та інші жахливі інфекції — ось чого треба боятися. [read_more_news] Усі подробиці перевірки столичних перукарень дивіться у відео. Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як активісти перевірили супермаркет. Фото: Unsplash 

Шанс підхопити вірус? Як салони дотримуються санітарних норм
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Ревізія столичних салонів краси.

Салони краси можуть бути дуже небезпечними.

Завищені ціни та невдалий результат —  це далеко не найгірше, що може там трапитись.

Гепатити, герпеси, стафілококи та інші жахливі інфекції — ось чого треба боятися.

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Усі подробиці перевірки столичних перукарень дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як активісти перевірили супермаркет.

Фото: Unsplash 

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ICTV / Ранок / Шанс підхопити вірус? Як салони дотримуються санітарних норм / 19.08.2021 11:00
19.08.2021 11:00

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