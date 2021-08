Шанс підхопити вірус? Як салони дотримуються санітарних норм

Ревізія столичних салонів краси.

Салони краси можуть бути дуже небезпечними.

Завищені ціни та невдалий результат — це далеко не найгірше, що може там трапитись.

Гепатити, герпеси, стафілококи та інші жахливі інфекції — ось чого треба боятися.

Усі подробиці перевірки столичних перукарень дивіться у відео.

Фото: Unsplash

