Шахрай чи шпигун? Швейцарія видала США російського бізнесмена

Все, що відомо про Владислава Клюшина.

Ще у березні цього року швейцарська поліція арештувала російського бізнесмена Владислава Клюшина.

Зробили це на вимогу Міністерства юстиції США.

В роботу зі звільнення бізнесмена миттєво включилось Міністерство закордонних справ Росії.

Хоча арешт Клюшина не став гучною справою.

Його звинувачують у викраденні та використанні у своїх інтересах комерційної інформації низки американських компаній.

Хоча, скоріше за все, не це цікавить американських правоохоронців.

Росіянина вважають причетним до втручання у президентські вибори в США в 2016 році.

То хто ж цей загадковий бізнесмен, і яким чином пов’язаний із російською військовою розвідкою – ГРУ?

