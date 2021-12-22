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Video: Шахрай чи шпигун? Швейцарія видала США російського бізнесмена

Все, що відомо про Владислава Клюшина. Ще у березні цього року швейцарська поліція арештувала російського бізнесмена Владислава Клюшина. Зробили це на вимогу Міністерства юстиції США. В роботу зі звільнення бізнесмена миттєво включилось Міністерство закордонних справ Росії. Хоча арешт Клюшина не став гучною справою. Його звинувачують у викраденні та використанні у своїх інтересах комерційної інформації низки американських компаній. Хоча, скоріше за все, не це цікавить американських правоохоронців. Росіянина вважають причетним до втручання у президентські вибори в США в 2016 році. [read_more_news] То хто ж цей загадковий бізнесмен, і яким чином пов’язаний із російською військовою розвідкою - ГРУ? Інформацію збирав наш провідний аналітик Костянтин Ігнатчук у своїй авторській рубриці «Ото таке». Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто підпримує агресію Росії. Фото: Unsplash

Шахрай чи шпигун? Швейцарія видала США російського бізнесмена
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Все, що відомо про Владислава Клюшина.

Ще у березні цього року швейцарська поліція арештувала російського бізнесмена Владислава Клюшина.

Зробили це на вимогу Міністерства юстиції США.

В роботу зі звільнення бізнесмена миттєво включилось Міністерство закордонних справ Росії.

Хоча арешт Клюшина не став гучною справою.

Його звинувачують у викраденні та використанні у своїх інтересах комерційної інформації низки американських компаній.

Хоча, скоріше за все, не це цікавить американських правоохоронців.

Росіянина вважають причетним до втручання у президентські вибори в США в 2016 році.

Також по темі: Шпигуни чи "рятівники" Путіна? Що насправді агенти Кремля робили в Італії Кремль скаженіє? Як Росія змусила багатьох етнічних громадян стати українцями Кремль уникне покарання за отруєння Навального?

То хто ж цей загадковий бізнесмен, і яким чином пов’язаний із російською військовою розвідкою – ГРУ?

Інформацію збирав наш провідний аналітик Костянтин Ігнатчук у своїй авторській рубриці «Ото таке».

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто підпримує агресію Росії.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Шахрай чи шпигун? Швейцарія видала США російського бізнесмена / 22.12.2021 18:00
22.12.2021 18:00

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