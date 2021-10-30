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Video: Саудівська Аравія – не Росія? Куди насправді йдуть російські нафтові гроші

Поки Росія витрачає свої нафтові доходи на яхти Абрамовича, коханок Сєчина та ботокс Путіна, інші багаті корисними копалинами країни вкладають гроші у фонди, покликані допомагати новим поколінням своїх громадян. Ну або підданих, як у випадку із Саудівською Аравією, яка розпоряджається своїми нафтовими багатствами значно розумніше, ніж кремлівський узурпатор. Ера нафтових супер доходів підходить до закінчення. Витрачати шалені долари на дорогі машини та яхти — давно вже моветон. Нафтові країни, і Саудівська Аравія в їх числі, вкладають гроші у потенційно прибуткові проекти. До 2060 країна має намір повністю відмовитися від нафти і газу. [read_more_news] Уся інфраструктура Саудівської Аравії буде переведена на так звану зелену енергетику. Викопане паливо піде тільки на експорт. На відміну від Росії. А куди насправді витрачаються російські нафтові гроші? Дивіться у сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського. Нагадаємо, раніше ми розповідали, до чого призведе позиція Лукашенка щодо вакцинації. Фото: Pexels, Офіційні мережеві ресурс президента РФ

Саудівська Аравія – не Росія? Куди насправді йдуть російські нафтові гроші
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Поки Росія витрачає свої нафтові доходи на яхти Абрамовича, коханок Сєчина та ботокс Путіна, інші багаті корисними копалинами країни вкладають гроші у фонди, покликані допомагати новим поколінням своїх громадян.

Ну або підданих, як у випадку із Саудівською Аравією, яка розпоряджається своїми нафтовими багатствами значно розумніше, ніж кремлівський узурпатор.

Ера нафтових супер доходів підходить до закінчення.

Витрачати шалені долари на дорогі машини та яхти — давно вже моветон.

Нафтові країни, і Саудівська Аравія в їх числі, вкладають гроші у потенційно прибуткові проекти.

До 2060 країна має намір повністю відмовитися від нафти і газу.

Також по темі: Як Україна відбила газову атаку Кремля? Навіщо Туреччина воює з іноземними послами? Кремлівські граблі. Якої помилки знову і знову припускається Москва

Уся інфраструктура Саудівської Аравії буде переведена на так звану зелену енергетику.

Викопане паливо піде тільки на експорт.

На відміну від Росії.

А куди насправді витрачаються російські нафтові гроші?

Дивіться у сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, до чого призведе позиція Лукашенка щодо вакцинації.

Фото: Pexels, Офіційні мережеві ресурс президента РФ

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ICTV / Ранок / Саудівська Аравія – не Росія? Куди насправді йдуть російські нафтові гроші / 30.10.2021 11:35
30.10.2021 11:35

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