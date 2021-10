Саудівська Аравія – не Росія? Куди насправді йдуть російські нафтові гроші

Поки Росія витрачає свої нафтові доходи на яхти Абрамовича, коханок Сєчина та ботокс Путіна, інші багаті корисними копалинами країни вкладають гроші у фонди, покликані допомагати новим поколінням своїх громадян.

Ну або підданих, як у випадку із Саудівською Аравією, яка розпоряджається своїми нафтовими багатствами значно розумніше, ніж кремлівський узурпатор.

Ера нафтових супер доходів підходить до закінчення.

Витрачати шалені долари на дорогі машини та яхти — давно вже моветон.

Нафтові країни, і Саудівська Аравія в їх числі, вкладають гроші у потенційно прибуткові проекти.

До 2060 країна має намір повністю відмовитися від нафти і газу.

Уся інфраструктура Саудівської Аравії буде переведена на так звану зелену енергетику.

Викопане паливо піде тільки на експорт.

На відміну від Росії.

А куди насправді витрачаються російські нафтові гроші?

Дивіться у сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського.

Фото: Pexels, Офіційні мережеві ресурс президента РФ

