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Video: Реверанс перед Москвою? Чому не буває культури поза політикою

Чому культура та спорт не може бути поза політикою. Нещодавно олімпійський чемпіон із фрістайлу Микола Решнюк заявив, що не вважає Росію агресором і, що не бачить нічого поганого у фотографіях зі спортсменами з Росії. Такі сканадали іноді відбуваються і викликають дискусію: чи можуть спорт і культура бути поза політикою. Час від часу хтось із українських зірок робить реверанс перед Москвою та отримує реакцію. Українські соцмережі завжди проходять дві стадії реакції на скандал. Спершу обурюються від сказаного (“який негідник”), а потім – обурюються обуренням (“знайшли на кого реагувати”). Іноді до них додається третя – “він просто дурень”. Проте з усього набору реакцій найбезглуздіша – це спроба розвести культуру та політику. Культури поза політикою не буває. Тому що в найширшому сенсі “займатися політикою” – це визначати правила життя. [read_more_news] Як Росія використовує культуру та спорт в пропаганді? Дивіться в сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна. Нагадаємо, раніше ми розповідали про російський міф про братерство та як його позбутись.

Фото: Unsplash

Реверанс перед Москвою? Чому не буває культури поза політикою
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Чому культура та спорт не може бути поза політикою.

Нещодавно олімпійський чемпіон із фрістайлу Микола Решнюк заявив, що не вважає Росію агресором і, що не бачить нічого поганого у фотографіях зі спортсменами з Росії.

Такі сканадали іноді відбуваються і викликають дискусію: чи можуть спорт і культура бути поза політикою.

Час від часу хтось із українських зірок робить реверанс перед Москвою та отримує реакцію.

Українські соцмережі завжди проходять дві стадії реакції на скандал.

Спершу обурюються від сказаного (“який негідник”), а потім – обурюються обуренням (“знайшли на кого реагувати”).

Іноді до них додається третя – “він просто дурень”.

Проте з усього набору реакцій найбезглуздіша – це спроба розвести культуру та політику.

Культури поза політикою не буває.

Тому що в найширшому сенсі “займатися політикою” – це визначати правила життя.

Також по темі: Київ дає здачу Росії в інформаційній війні — що з цього вийде? Думка Казаріна Інформаційні війни: як нові технології підсилюють пропаганду авторитаризму Неадекватність Кремля на руку Україні? Казарін про одну з головних помилок Росії

Як Росія використовує культуру та спорт в пропаганді?

Дивіться в сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про російський міф про братерство та як його позбутись.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Реверанс перед Москвою? Чому не буває культури поза політикою / 16.11.2021 13:10
16.11.2021 13:10

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