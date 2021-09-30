Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 30.09.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 30.09.2021 Помста Гундяєва: чому в РПЦ розмахують анафемою? Як українські розвідники рятують людей в Афганістані? На кого таліби подали до суду і чому? Шпигунська історія на "Оскар" Чому нас обкрадають валідатори у транспорті? Україна – на межі катастрофи: вакцинація стане обов’язковою? Як «Жорстка Матуся» Гертруда Бойл підняла з колін Columbia Sportswear? Шопочьом: чим небезпечні стихійні ринки? Чому українці переїжджають до Єгипту? Елізабет Герлі показала груди [read_more_news]