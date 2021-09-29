Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 29.09.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 29.09.2021 Кінець епохи Меркель: який спадок залишає найвпливовіша жінка світу? У Білорусі — партизанська війна? Як завдяки цифровим технологіям Путін фальсифікує вибори в Росії? Навіщо ізраїльська розвідка побудувала цілий курорт? #Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? Коли "вкладатися" у квартири в новобудовах стане безпечно? Радянська гра "ну, постривай!" — теж плагіат? #Шопочьом: у пошуках якісного сиру YES brainstorming: стратегія виживання в еру пандемії Чому Сара Джесіка Паркер ненавидить подругу по серіалу? [read_more_news]