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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 29.09.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 29.09.2021 Кінець епохи Меркель: який спадок залишає найвпливовіша жінка світу? У Білорусі — партизанська війна? Як завдяки цифровим технологіям Путін фальсифікує вибори в Росії? Навіщо ізраїльська розвідка побудувала цілий курорт? #Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? Коли "вкладатися" у квартири в новобудовах стане безпечно? Радянська гра "ну, постривай!" — теж плагіат? #Шопочьом: у пошуках якісного сиру YES brainstorming: стратегія виживання в еру пандемії Чому Сара Джесіка Паркер ненавидить подругу по серіалу? [read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 29.09.2021
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 29.09.2021

Кінець епохи Меркель: який спадок залишає найвпливовіша жінка світу?

У Білорусі — партизанська війна?

Як завдяки цифровим технологіям Путін фальсифікує вибори в Росії?

Навіщо ізраїльська розвідка побудувала цілий курорт?

#Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР?

Коли “вкладатися” у квартири в новобудовах стане безпечно?

Радянська гра “ну, постривай!” — теж плагіат?

#Шопочьом: у пошуках якісного сиру

YES brainstorming: стратегія виживання в еру пандемії

Чому Сара Джесіка Паркер ненавидить подругу по серіалу?

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 29.09.2021 / 29.09.2021 09:58
29.09.2021 09:58

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