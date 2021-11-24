Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 24.11.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 24.11.2021 Як Росія відволікає увагу Заходу від України? Коронавірус не перемогти без жорсткого локдауну в примусової вакцинації? Кремль готує в Україні провокації під Новий рік? Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? Павло Клімкін: чому Україна ще не готова до членства в ЄС? Чому коронавірус ледь не зруйнував бренд CORONA? Шопочьом: як правильно вибрати рибу? Сальма Хаєк у відвертому купальнику Чи вигідно орендувати житло в Греції? "ЗАВТРА.UA": майбутнє - за молоддю! [read_more_news]