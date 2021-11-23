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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 23.11.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 23.11.2021 Великої війни не уникнути: коли Росія нападе на Україну? Чому Росія не може без війни? Які реформи в Україні провалилися, і чому? Чому Росія ненавидить Івана Мазепу? Чому горять будинки для літніх людей? Руйнація коронаміфів Як машини Zamboni захопили всі ковзанки світу? Чому німецькі потяги не забруднюють довкілля? Кім Кардашян — у джакузі Як легендарний гонщик Айртон Сенна намагався "обігнати" смерть? [read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 23.11.2021
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 23.11.2021

Великої війни не уникнути: коли Росія нападе на Україну?

Чому Росія не може без війни?

Які реформи в Україні провалилися, і чому?

Чому Росія ненавидить Івана Мазепу?

Чому горять будинки для літніх людей?

Руйнація коронаміфів

Як машини Zamboni захопили всі ковзанки світу?

Чому німецькі потяги не забруднюють довкілля?

Кім Кардашян — у джакузі

Як легендарний гонщик Айртон Сенна намагався “обігнати” смерть?

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 23.11.2021 / 23.11.2021 10:21
23.11.2021 10:21

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