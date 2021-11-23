Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 23.11.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 23.11.2021 Великої війни не уникнути: коли Росія нападе на Україну? Чому Росія не може без війни? Які реформи в Україні провалилися, і чому? Чому Росія ненавидить Івана Мазепу? Чому горять будинки для літніх людей? Руйнація коронаміфів Як машини Zamboni захопили всі ковзанки світу? Чому німецькі потяги не забруднюють довкілля? Кім Кардашян — у джакузі Як легендарний гонщик Айртон Сенна намагався "обігнати" смерть? [read_more_news]