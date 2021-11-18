Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 18.11.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 18.11.2021 США втомилися від України? Агресор - на орбіті: навіщо Путін підірвав ракету в космосі? Китай готується до глобальної кібервійни? Як з антивакцинаторами борються у Латвії? Хто натравлює псів на мешканців Київщини?! 33 за 3: Ярослава Кравченко розповіла, як керувати театром Кому вдалося надурити найвідоміших колекціонерів світу на десятки мільйонів доларів? Шопочьом: який хліб ми їмо насправді? Сальма Хаєк показала розкішне декольте Чому зірка “Секс і місто” самотня? [read_more_news]