Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 17.11.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 17.11.2021 Чи буде Третя світова війна? Удар по Північному потоку-2: чому Берлін карає Путіна? Білорусь — ворог України? Звідки взялись мігранти? #Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? Коронавірус добрався до дітей? #33 за 3: Еліна Світоліна — про хабар за програш Навіщо компанії викидають шалені гроші на зміни, яких ніхто не помічає? #Шопочьом: як виявити протерміновку? Оля Полякова показала дикі танці на Мальдівах Мерилін Монро проти Жаклін Кеннеді [read_more_news]