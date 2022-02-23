Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 23.02.2022

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 23.02.2022 Про що насправді мріє Путін? Пляма в історії: як Путін прирік росіян на покоління ганьби? Як українці ставляться до можливого вторгнення? До чого готуватись Україні? Білорусі більше немає?! Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? Як оформити дозвіл на зброю? Чому компанія IBM не запатентувала перший комп’ютер? Шопочьом: як розпізнати протерміновку? Де знімали «Голодні ігри»? Сінді Кроуфорд у спортзалі Смерть Наталі Вуд: убивство чи нещасний випадок?! [read_more_news]