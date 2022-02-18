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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 18.02.2022

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 18.02.2022 Путін викликав Лукашенка у Кремль: чого очікувати українцям? Не панікуй! на варті - ЗСУ! За що борються українці? Ким був Михайло Грушевський насправді? Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? Хто такий Сі Цзіньпін? Чому Nike - насправді "Найкі"? Чому німецька біржа праці оплачує безробітним нянь? Чому «Втеча з Шоушенка» провалився в прокаті? Як Євген Кот подолав “зіркову хворобу”? Жан-Клод Ван Дамм показав свою маму [read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 18.02.2022
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 18.02.2022

Путін викликав Лукашенка у Кремль: чого очікувати українцям?

Не панікуй! на варті – ЗСУ!

За що борються українці?

Ким був Михайло Грушевський насправді?

Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР?

Хто такий Сі Цзіньпін?

Чому Nike – насправді “Найкі”?

Чому німецька біржа праці оплачує безробітним нянь?

Чому «Втеча з Шоушенка» провалився в прокаті?

Як Євген Кот подолав “зіркову хворобу”?

Жан-Клод Ван Дамм показав свою маму

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 18.02.2022 / 18.02.2022 10:35
18.02.2022 10:35

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