Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 18.02.2022

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 18.02.2022 Путін викликав Лукашенка у Кремль: чого очікувати українцям? Не панікуй! на варті - ЗСУ! За що борються українці? Ким був Михайло Грушевський насправді? Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? Хто такий Сі Цзіньпін? Чому Nike - насправді "Найкі"? Чому німецька біржа праці оплачує безробітним нянь? Чому «Втеча з Шоушенка» провалився в прокаті? Як Євген Кот подолав “зіркову хворобу”? Жан-Клод Ван Дамм показав свою маму [read_more_news]