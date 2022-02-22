Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 18.02.2022

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 22.02.2022 Що саме загрожує Росії у разі нападу на Україну? "Цхінвалі 2.0": навіщо Росія визнала "ЛДНР"? Що відомо про новий штам коронавірусу "Омікрон 2.0"? Що спільного у Путіна і Мілошевича? Хто і навіщо вигадав "23 лютого"? Чому в Україні падають балкони? Коли закінчиться пандемія коронавірусу? Як засновник Aliexpress дурив клієнтів? Чому в ОАЕ можуть оштрафувати за жування "жуйки"? Володимир Остапчук показав фото з відпочинку [read_more_news]