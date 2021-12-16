Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 16.12.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 16.12.2021 Хто переможе у Третій світовій війні? Розбомбити імперію зла: топ найжорсткіших лідерів Америки Чому великий Китай хоче розчавити маленьку Литву? Чому Фінляндія захотіла в НАТО? Що робити, якщо банкомат не видав списані з карти гроші? Поради гастроентеролога: як підготувати організм до новорічних свят? Шопочьом: чому повторна перевірка магазину в Запоріжжі закінчилася викликом поліції?! Як Ксенія Мішина обирає зірок на шоу “Україна має талант”? Брітні Спірс вагітна?! [read_more_news]