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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 16.12.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 16.12.2021 Хто переможе у Третій світовій війні? Розбомбити імперію зла: топ найжорсткіших лідерів Америки Чому великий Китай хоче розчавити маленьку Литву? Чому Фінляндія захотіла в НАТО? Що робити, якщо банкомат не видав списані з карти гроші? Поради гастроентеролога: як підготувати організм до новорічних свят? Шопочьом: чому повторна перевірка магазину в Запоріжжі закінчилася викликом поліції?! Як Ксенія Мішина обирає зірок на шоу “Україна має талант”? Брітні Спірс вагітна?! [read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 16.12.2021
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 16.12.2021

Хто переможе у Третій світовій війні?

Розбомбити імперію зла: топ найжорсткіших лідерів Америки

Чому великий Китай хоче розчавити маленьку Литву?

Чому Фінляндія захотіла в НАТО?

Що робити, якщо банкомат не видав списані з карти гроші?

Поради гастроентеролога: як підготувати організм до новорічних свят?

Шопочьом: чому повторна перевірка магазину в Запоріжжі закінчилася викликом поліції?!

Як Ксенія Мішина обирає зірок на шоу “Україна має талант”?

Брітні Спірс вагітна?!

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 16.12.2021 / 16.12.2021 09:51
16.12.2021 09:51

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