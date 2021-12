Ранок у Великому Місті – випуск від 16.12.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 16.12.2021

Хто переможе у Третій світовій війні?

Розбомбити імперію зла: топ найжорсткіших лідерів Америки

Чому великий Китай хоче розчавити маленьку Литву?

Чому Фінляндія захотіла в НАТО?

Що робити, якщо банкомат не видав списані з карти гроші?

Поради гастроентеролога: як підготувати організм до новорічних свят?

Шопочьом: чому повторна перевірка магазину в Запоріжжі закінчилася викликом поліції?!

Як Ксенія Мішина обирає зірок на шоу “Україна має талант”?

Брітні Спірс вагітна?!

