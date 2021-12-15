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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 15.12.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 15.12.2021 ТОП-5 українських військових розробок Чого найбільше боїться Путін? Штучний інтелект знищить людство? Лукашенку загрожують нові санкції? #Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? ТОП найбезглуздіших законів Росії Як Danone навчила Європу їсти йогурти? Секрети фітнес-тренерки: як зробити своє тіло ідеальним? #Шопочьом: як розпізнати протерміновку? Чому в ONUKA нема Facebook? Ілон Маск прийшов на церемонію з 1,5-річним сином [read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 15.12.2021
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 15.12.2021

ТОП-5 українських військових розробок

Чого найбільше боїться Путін?

Штучний інтелект знищить людство?

Лукашенку загрожують нові санкції?

#Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР?

ТОП найбезглуздіших законів Росії

Як Danone навчила Європу їсти йогурти?

Секрети фітнес-тренерки: як зробити своє тіло ідеальним?

#Шопочьом: як розпізнати протерміновку?

Чому в ONUKA нема Facebook?

Ілон Маск прийшов на церемонію з 1,5-річним сином

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 15.12.2021 / 15.12.2021 09:50
15.12.2021 09:50

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