Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 15.12.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 15.12.2021 ТОП-5 українських військових розробок Чого найбільше боїться Путін? Штучний інтелект знищить людство? Лукашенку загрожують нові санкції? #Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? ТОП найбезглуздіших законів Росії Як Danone навчила Європу їсти йогурти? Секрети фітнес-тренерки: як зробити своє тіло ідеальним? #Шопочьом: як розпізнати протерміновку? Чому в ONUKA нема Facebook? Ілон Маск прийшов на церемонію з 1,5-річним сином [read_more_news]