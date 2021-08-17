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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 17.08.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 17.08.2021 Захиститися від коронавірусу допоможе щеплення від грипу?! Хто поповнив «чорний список» Кремля? Як Путін готується до Дня Незалежності України? Чому російська молодь любить Сталіна? Екс-міністр соцполітики: коли в Україні стане краще жити? На Київщині може тріснути новобудова? Що насправді відбувається в Афганістані? Чому знаменитості на аукціоні Sotheby’s ставали на стільці? Одкровення косметолога: уся правда про «уколи краси»! Чому білий – колір трауру в Марокко? Девід Бекхем засвітив голий торс [read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 17.08.2021
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 17.08.2021

Захиститися від коронавірусу допоможе щеплення від грипу?!

Хто поповнив «чорний список» Кремля?

Як Путін готується до Дня Незалежності України?

Чому російська молодь любить Сталіна?

Екс-міністр соцполітики: коли в Україні стане краще жити?

На Київщині може тріснути новобудова?

Що насправді відбувається в Афганістані?

Чому знаменитості на аукціоні Sotheby’s ставали на стільці?

Одкровення косметолога: уся правда про «уколи краси»!

Чому білий – колір трауру в Марокко?

Девід Бекхем засвітив голий торс

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 17.08.2021 / 17.08.2021 10:00
17.08.2021 10:00

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