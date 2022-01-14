Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 14.01.2022

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 11.01.2022 Навіщо Кім Чен Ин погрожує світові гіперзвуковою зброєю? НАТО відкидає ультиматум Путіна – Москва перекидає війська і техніку на Захід Як Кремль використовує пандемію COVID-19? Чому Росія називає Ярослава Мудрого «нашим»? Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? Коли, як і навіщо робити “бустер” від коронавірусу? “Стартовий капітал” Panasonic складав 1 долар?! Чому мексиканці не дарують подарунки на Новий рік? [read_more_news]