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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 14.01.2022

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 11.01.2022 Навіщо Кім Чен Ин погрожує світові гіперзвуковою зброєю? НАТО відкидає ультиматум Путіна – Москва перекидає війська і техніку на Захід Як Кремль використовує пандемію COVID-19? Чому Росія називає Ярослава Мудрого «нашим»? Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? Коли, як і навіщо робити “бустер” від коронавірусу? “Стартовий капітал” Panasonic складав 1 долар?! Чому мексиканці не дарують подарунки на Новий рік? [read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 14.01.2022
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 11.01.2022

Навіщо Кім Чен Ин погрожує світові гіперзвуковою зброєю?

НАТО відкидає ультиматум Путіна – Москва перекидає війська і техніку на Захід

Як Кремль використовує пандемію COVID-19?

Чому Росія називає Ярослава Мудрого «нашим»?

Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР?

Коли, як і навіщо робити “бустер” від коронавірусу?

“Стартовий капітал” Panasonic складав 1 долар?!

Чому мексиканці не дарують подарунки на Новий рік?

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 14.01.2022 / 14.01.2022 10:10
14.01.2022 10:10

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