Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 13.01.2022

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 13.01.2022 Слабке місце Росії - Чечня? Жінці в армії місце: топ найсильніших армій світу, де служать жінки Яким буде курс долара 2022 року? Невакцинованих на Філіппінах саджатимуть в тюрму?! Жива легенда: Іван Богун Шахрайські схеми на зимових курортах: як не потрапити на гачок? “Мір-19”: що насправді приховують російські ліки від коронавірусу? Роботи захоплюють світ?! 8 років у полоні: як дівчинка втекла від маніяка? Протерміновка, фальсифікати та антисанітарія: як вберегтися від невдалих покупок? Настя Каменських у ліжку з Потапом Чому закрили серіал «Касл»? Таємниці «танцюючого мільйонера» [read_more_news]