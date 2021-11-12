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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 12.11.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 12.11.2021 Коронавірус вражає мозок? Чим Росія воює на Донбасі? Де ховається “смерть” Путіна? Чи існувала Україна в нинішніх межах? 10 фактів про історію Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? Німеччина хоче спрямувати хвилю мігрантів в Україну? Вбивцю знайшли через 43 роки! Як саме? Paypal врятували хакери? Чому Тома Круза “захейтили" його ж фанати? Чому в Кувейті найкращу роботу отримують саме українці? Даша Астаф'єва показала фігуру! [read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 12.11.2021
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 12.11.2021

Коронавірус вражає мозок?

Чим Росія воює на Донбасі?

Де ховається “смерть” Путіна?

Чи існувала Україна в нинішніх межах? 10 фактів про історію

Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР?

Німеччина хоче спрямувати хвилю мігрантів в Україну?

Вбивцю знайшли через 43 роки! Як саме?

Paypal врятували хакери?

Чому Тома Круза “захейтили” його ж фанати?

Чому в Кувейті найкращу роботу отримують саме українці?

Даша Астаф’єва показала фігуру!

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 12.11.2021 / 12.11.2021 10:10
12.11.2021 10:10

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