Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 12.11.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 12.11.2021 Коронавірус вражає мозок? Чим Росія воює на Донбасі? Де ховається “смерть” Путіна? Чи існувала Україна в нинішніх межах? 10 фактів про історію Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? Німеччина хоче спрямувати хвилю мігрантів в Україну? Вбивцю знайшли через 43 роки! Як саме? Paypal врятували хакери? Чому Тома Круза “захейтили" його ж фанати? Чому в Кувейті найкращу роботу отримують саме українці? Даша Астаф'єва показала фігуру! [read_more_news]