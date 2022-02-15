Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 15.02.2022

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 15.02.2022 Росія виходить із Мінських домовленостей? Хто і що може стримати Росію? Що важливіше за кордони держави? Коронавірус дає ускладнення на серце? ПДР не для поліції?! Як світ підтримує українців? Хто забезпечив індійцям якісний інтернет? Чому обстежитися у проктолога варто кожному? Чи безпечно їздити по льодовій дорозі? Чому LAUD дискваліфікували на нацвідборі “Євробачення - 2022”? Настя Каменських у купальнику [read_more_news]