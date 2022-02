Ранок у Великому Місті – випуск від 16.02.2022

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 16.02.2022

Наскільки Україна насправді енергозалежна?

Чи працює західна політика стримування Росії?

Навіщо Росії визнавати “ЛДНР”?

Чому Афганістану не дістануться гроші з власного бюджету?

