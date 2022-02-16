Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 16.02.2022

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 16.02.2022 Наскільки Україна насправді енергозалежна? Чи працює західна політика стримування Росії? Навіщо Росії визнавати “ЛДНР”? Чому Афганістану не дістануться гроші з власного бюджету? [read_more_news]