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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 16.02.2022

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 16.02.2022 Наскільки Україна насправді енергозалежна? Чи працює західна політика стримування Росії? Навіщо Росії визнавати “ЛДНР”? Чому Афганістану не дістануться гроші з власного бюджету? [read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 16.02.2022
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 16.02.2022

Наскільки Україна насправді енергозалежна?

Чи працює західна політика стримування Росії?

Навіщо Росії визнавати “ЛДНР”?

Чому Афганістану не дістануться гроші з власного бюджету?

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 16.02.2022 / 16.02.2022 09:40
16.02.2022 09:40

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