Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 16.11.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 16.11.2021 Усе, що необхідно знати про COVID-сертифікати! Велика Британія відправить в Україну елітний десант: Путін може напасти щомиті?! Чому не буває культури і спорту поза політикою? Як розпочалася Друга світова Опалення увімкнули – будинок затопило! Як шахрай підробив 11 мільйонів доларів?! Як теракт прославив локшину?! Як мексиканці відгуляли Гелловін? Оголена Гайді Клум Проект “Сторіз”: як говорити з дітьми про секс? [read_more_news]