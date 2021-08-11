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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 11.08.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 11.08.2021 Комуналка в Україні зросте через Путіна?! Як Зеленський пропонує завершити війну? Чому Китай програє війну з COVID-19? Чому Білорусь перетворилася на «тюрму народів»? ЗупиниЛося: як боротися з порушниками ПДР? У кого за борги конфіскують авто?! “Волгу” вигадали не в СРСР? Шопочьом: чи безпечно купувати солодощі у кондитерських? Чому йорданські жінки не витрачають зароблені гроші на родину? Як Леся Нікітюк чекала на Роналду? [read_more_news]
Вишуканий образ Юлії Зорій від Bonlook_ua
Стильний образ Павла Казаріна від бренду Lerros Ukraine

Ранок у Великому Місті – випуск від 11.08.2021
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 11.08.2021

Комуналка в Україні зросте через Путіна?!

Як Зеленський пропонує завершити війну?

Чому Китай програє війну з COVID-19?

Чому Білорусь перетворилася на «тюрму народів»?

ЗупиниЛося: як боротися з порушниками ПДР?

У кого за борги конфіскують авто?!

“Волгу” вигадали не в СРСР?

Шопочьом: чи безпечно купувати солодощі у кондитерських?

Чому йорданські жінки не витрачають зароблені гроші на родину?

Як Леся Нікітюк чекала на Роналду?

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Вишуканий образ Юлії Зорій від Bonlook_ua
Стильний образ Павла Казаріна від бренду Lerros Ukraine

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 11.08.2021 / 11.08.2021 10:11
11.08.2021 10:11

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