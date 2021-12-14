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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 14.12.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 14.12.2021 Берлін проти Москви: невідомі факти про відомих канцлерів Німеччини «Морський бій»: Кремль хоче захопити Чорне море? Травма холодної війни Міфи історії Чому підлітки жадають крові? Мати обійняла вбивцю сина Що спільного між трактором, взуттям та астронавтом Нілом Армстронгом? В Естонії запустили безпілотний громадський транспорт? Vici: Юлія Зорій приготувала смачну страву Кріштіану Роналду засвітив оголений торс [read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 14.12.2021
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 14.12.2021

Берлін проти Москви: невідомі факти про відомих канцлерів Німеччини

«Морський бій»: Кремль хоче захопити Чорне море?

Травма холодної війни

Міфи історії

Чому підлітки жадають крові?

Мати обійняла вбивцю сина

Що спільного між трактором, взуттям та астронавтом Нілом Армстронгом?

В Естонії запустили безпілотний громадський транспорт?

Vici: Юлія Зорій приготувала смачну страву

Кріштіану Роналду засвітив оголений торс

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 14.12.2021 / 14.12.2021 10:32
14.12.2021 10:32

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