Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 14.12.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 14.12.2021 Берлін проти Москви: невідомі факти про відомих канцлерів Німеччини «Морський бій»: Кремль хоче захопити Чорне море? Травма холодної війни Міфи історії Чому підлітки жадають крові? Мати обійняла вбивцю сина Що спільного між трактором, взуттям та астронавтом Нілом Армстронгом? В Естонії запустили безпілотний громадський транспорт? Vici: Юлія Зорій приготувала смачну страву Кріштіану Роналду засвітив оголений торс [read_more_news]