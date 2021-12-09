Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 09.12.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 09.12.2021 Путін, Хрущов і Гітлер: як світ опинявся на грані глобальної війни? Байден нарешті поставив Путіна на місце? Проти України готують кібервійну? США підготували для Росії вбивчі санкції? Як влада Сербії травить свій народ? ДТП з маршрутками: хто відшкодовує збитки пасажирам? 8 років у полоні: як жертва втекла від маніяка? Як від банкрутства компанію врятував скотч? #Шопочьом: як не дати себе надурити? #33 за 3: у якому фільмі ніколи не зніметься Олеся Жураківська? Запальні танці Кетрін Зета-Джонс [read_more_news]