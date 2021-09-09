Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 09.09.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 09.09.2021 Ціни на автогаз «злетять у космос»? Світ — на порозі третьої світової війни? Чому забруднення екології страшніше за пандемію? У Києві таксист скривдив пасажирку-іноземку Що заважає Україні вступити в НАТО? Чому люди перестали купувати шампанське Moёt & Chandon? Що не так з мексиканськими ПДР? Катерина Кухар розповіла, що насправді заважає поганому танцюристу 24- річна Кайлі Дженнер вагітна вдруге [read_more_news]