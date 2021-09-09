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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 09.09.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 09.09.2021 Ціни на автогаз «злетять у космос»? Світ — на порозі третьої світової війни? Чому забруднення екології страшніше за пандемію? У Києві таксист скривдив пасажирку-іноземку Що заважає Україні вступити в НАТО? Чому люди перестали купувати шампанське Moёt & Chandon? Що не так з мексиканськими ПДР? Катерина Кухар розповіла, що насправді заважає поганому танцюристу 24- річна Кайлі Дженнер вагітна вдруге [read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 09.09.2021
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 09.09.2021

Ціни на автогаз «злетять у космос»?

Світ — на порозі третьої світової війни?

Чому забруднення екології страшніше за пандемію?

У Києві таксист скривдив пасажирку-іноземку

Що заважає Україні вступити в НАТО?

Чому люди перестали купувати шампанське Moёt & Chandon?

Що не так з мексиканськими ПДР?

Катерина Кухар розповіла, що насправді заважає поганому танцюристу

24- річна Кайлі Дженнер вагітна вдруге

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 09.09.2021 / 09.09.2021 10:00
09.09.2021 10:00

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