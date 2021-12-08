Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 08.12.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 08.12.2021 «План захоплення Києва»: Берлін підтримує Москву?! США помстяться Росії за хакерські атаки? Навіщо Трампу власна соцмережа? Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? Навіщо Путін активізував пропагандистські фейкомети? Чому США наклали санкції на Huawei? Від дітей неможливо заразитись коронавірусом? Шопочьом: повна ревізія ринків Запоріжжя Коли з'явиться вакцина проти СНІДу? Вікторія Бекхем присідає зі штангою! [read_more_news]