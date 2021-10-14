Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 14.10.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 14.10.2021 Навіщо Лукашенко натравлює мігрантів на Європу? День захисників і захисниць: як Україні перемогти ворога? Польща виходить із ЄС? Чому в Україні досі немає антикорупційного прокурора? Чому Національний парк "Синевир" перетворився на смітник? Найпопулярніші коронаміфи Що спільного у Мерлін Монро і джакузі? #Шопочьом: у пошуках якісної ковбаси Парковка у Пуерто-Рико коштує $6 за годину? Як світ змагається за українських космічних науковців Оголена Наомі Кемпбелл [read_more_news]